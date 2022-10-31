Военное обозрение

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Новый курс или революция сверху

Новый курс или революция сверху

Я достаточно внимательно слежу за тем, что происходит в стране в последнее время. Все громче и прямолинейнее власть и её голоса в СМИ говорят о том, что конфликт на Украине приобрел совсем другой размах и превратился в чуть прикрытое украинской тематикой противостояние России и Запада.

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