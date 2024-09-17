Новую Машу из «Кости - Веры» раскритиковали за ужасну. актерскую игру

Создатели проекта решили, что Мария Ильюхина не сможет справиться с ролью повзрослевшей Маши.На актрису Карину Орлову, исполнившую роль Маши Ворониной в спин-оффе сериала «Воронины» — «Костя - Вера», обрушилась волна негативных отзывов от зрителей.
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