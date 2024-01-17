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Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Перми Эдуарда Соснина

Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Перми Эдуарда Соснина

Этот случай не первый за последнее время, когда злоумышленники используют имена чиновников.Сегодня стало известно, что мошенники активно распространяют ложные сообщения в различных мессенджерах и социальных сетях, представляясь главой Перми Эдуардом Сосниным.

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