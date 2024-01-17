Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Перми Эдуарда Соснина

Этот случай не первый за последнее время, когда злоумышленники используют имена чиновников.Сегодня стало известно, что мошенники активно распространяют ложные сообщения в различных мессенджерах и социальных сетях, представляясь главой Перми Эдуардом Сосниным.
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