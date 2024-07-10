КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ "РОСНЕФТЬ" — В САМАРУ, РЖД — В ЧИТУ: ХИТРЫЙ ПЛАН ПУТИНА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГОСКОРПОРАЦИЙ Дисбаланс в социально-экономическом состоянии регионов России является одной из главных проблем, тормозящих наше фронтальное экономическое развитие.