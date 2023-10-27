Вышел трейлер нового фильма Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли

Вышел трейлер нового фильма режиссера Дэвида Финчера «Убийца». Сюжет криминального триллера рассказывает о наемнике, который столкнулся с личностным кризисом и вынужден бороться со своими эмоциями и работодателями, которые недовольны его работой.