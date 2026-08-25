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«Факел» арендовал защитника «Интернасьоналя» Клейтона с опцией выкупа за 700 000 долларов

« Факел » подписал футболиста « Интернасьоналя » Клейтона. «26-летний центральный защитник «Интернасьоналя» перешел в «Факел» на правах бесплатной аренды.

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