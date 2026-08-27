Актуальная информация об обстановке на линии фронта 27 августа (обновляется)

Источник фото: Алексей Коновалов / ТАСС 9:37 В результате массированного удара поражены: в городе Киеве и Киевской области - цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, задействованный, в том числе, для производства барражирующих боеприпасов «Хорнет»; - транспортно-логистический центр Киев (Офисно-складской комплекс «Сан-Парк»), являющийся крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов, а также наземных станций управления ими и комплектующих; - транспортно-логистический центр в городе Борисполь (Офисно-логистический комплекс «Александровский»), являющийся крупнейшим центром хранения двойного назначения, где хранятся комплектующие для БПЛА большой и средней дальности; в городах Запорожье и Кривой Рог - металлургические комбинаты, являющиеся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.