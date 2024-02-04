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Закон, порядок, государство

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Ледовая обстановка на водоемах страны на контроле ГИМС МЧС России

Ледовая обстановка на водоемах страны на контроле ГИМС МЧС России

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России держат на контроле обстановку на водоемах страны.

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