Ностальгия по СССР? А оно вам надо? И так ли все было хорошо, как нам преподносят?

Андрей Бедный

Это потому, что либерасты как в перестройку начали обгаживать жизнь и историю в СССР, так и продолжают до сих пор, а молодежь училась по ими написанным учебникам и читала ими написанные хулительные статьи. А с логикой дружат не все и понять, что в СССР просто не могли в колбасу добавлять туалетную бумагу (просто даже потому, что туалетная бумага была намного дефицитнее колбасы) не в состоянии )))