Стоит иметь ввиду, что вся история СССР была разной! Это 70 лет. И все это время уровень жизни был не один и тот же.
Ностальгия по СССР? А оно вам надо? И так ли все было хорошо, как нам преподносят?
Комментарии
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Александр Попов
Ещё один замученный рахитом из за нехватки колбасы.
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18 час.
Галина Дудкевич
Стыдно , что молодёжь не знает историю своей страны.Верят всякой лжи.Вот поэтому и автор написал такую чушь про СССР.
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17 час.
Андрей Бедный
Это потому, что либерасты как в перестройку начали обгаживать жизнь и историю в СССР, так и продолжают до сих пор, а молодежь училась по ими написанным учебникам и читала ими написанные хулительные статьи. А с логикой дружат не все и понять, что в СССР просто не могли в колбасу добавлять туалетную бумагу (просто даже потому, что туалетная бумага была намного дефицитнее колбасы) не в состоянии )))
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14 час.
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