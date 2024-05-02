В центральный аппарат Следственного комитета будет представлен доклад о собранных доказательствах по уголовному делу против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Московской области

В социальных медиа выражается несогласие с осуждением к условному лишению свободы уроженца Таджикистана, признанного виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
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