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Дети бежали к автобусам под обстрелами: Лантратова рассказала, как спасала жителей Горловки

Дети бежали к автобусам под обстрелами: Лантратова рассказала, как спасала жителей Горловки

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о своей работе в зоне боевых действий в 2014 году.

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