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Подруга попросилась ко мне пожить, а вскоре потребовала, чтобы я съехала.

Подруга попросилась ко мне пожить, а вскоре потребовала, чтобы я съехала.

  После окончания института мне удалось найти хорошую работу, с зарплатой выше среднего в регионе да еще и по специальности.

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Михаил Сартин
Поступила правильно. По жизни еще не раз придется столкнуться с тем, что на добро отвечают злом. Это резко бросается в глаза, но поверьте, хороших людей все-таки больше.
Tania Еременко
А я бы попросила хохяйку сменить замки.Но если новая квартира лучше, то и этот вариант хорош.
Альбина Колесникова
МОЛОДЕЦ ДЕВУШКА всё правильно сделала доверять нужно только себе , а не университетским подругам.
кормчий
Встречал по жизни таких же хитровыструганых " корешей" по съему жилья.
Зинаида Антонцева
Таких историй очень много, про которую говорят - пусти свинью за стол, она и ноги на стол.
Alex Немо
Есть совершенно справедливая присказка в русском языке - спаси меня бог от подобных друзей, с врагам я разберусь сам. Так что все сделано правильно.

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