Когда солнечная панель - насущная необходимость: Африка вынуждена переходить на "зелёную" энергию

Граждане крупнейших стран Африки к югу от Сахары - а именно таких мощных экономик, как Нигерия и ЮАР - становятся адептами "зеленой" энергетики не потому, что они такие продвинутые и одержимы мыслью о том, как бы поменьше навредить окружающей среде.