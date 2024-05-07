Препарат, применяемый в онкологии может лечить диабет, заставляя ацинарные клетки поджелудочной железы вырабатывать инсулин

В 2016 году исследователи из Питтсбургского университета (University of Pittsburgh) доктор Фарзад Эсни (Farzad Esni), и Цзин Ху (Jing Hu) провели эксперимент на мышах, в ходе которого они удалили одну из двух копий гена, кодирующего фермент, называемый киназой фокальной адгезии (FAK).