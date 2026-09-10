Минздрав Таиланда опроверг информацию об аномальной вспышке COVID-19 в стране

Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда опроверг информацию, распространяющуюся в социальных сетях, о якобы аномальной вспышке коронавируса с тяжелыми симптомами в стране.
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