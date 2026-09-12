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Забор начал гнить снизу уже на второй год: поэтому при установке важно учесть расстояние до земли

Забор начал гнить снизу уже на второй год: поэтому при установке важно учесть расстояние до земли

Деревянный забор, переживший две зимы без должного ухода, теряет до трети своей прочности. Влага, проникающая в поры, при замерзании расширяется и рвет волокна изнутри, а сырость у земли запускает гниение.

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