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Дубли Прохорова и Эйзермана помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) в матче проспектов

«Айлендерс» обыграли « Нью-Джерси » (5:4 ОТ) в матче проспектов в Ньюарке.  У победителей двумя шайбами отметился 19-летний российский форвард Даниил Прохоров (открыл счет во втором периоде и сделал его 2:2 в третьем).

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