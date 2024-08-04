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Встали в пару: как Андреева и Шнайдер взяли серебро Олимпиады

Встали в пару: как Андреева и Шнайдер взяли серебро Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро на Олимпийских играх в Париже. В финале женского парного разряда они проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини, хотя относительно легко выиграли у них первую партию золотого матча.

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