Встали в пару: как Андреева и Шнайдер взяли серебро Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро на Олимпийских играх в Париже. В финале женского парного разряда они проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини, хотя относительно легко выиграли у них первую партию золотого матча.
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