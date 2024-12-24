В России призвали отказаться от Санта-Клауса на новогодних товарах

В России призвали отказаться от образов Санта-Клауса и оленя Рудольфа на новогодних товарах. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.
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