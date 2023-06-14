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Двое в больнице: подросток-скутерист устроил ДТП в Тихвине

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель 2007 года рождения. Подросток опрокинул скутер Honda Dio во время движения по проезду имени Моисеенко в Тихвине.

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