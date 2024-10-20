В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе и результатах проверки по факту организации незаконной миграции в одном из районов Москвы

В соцмедиа сообщается, что в районе Западное Дегунино в подсобных помещениях многоквартирного дома незаконно проживают мигранты, которые нарушают противопожарную безопасность и создают антисанитарные условия для жителей дома.
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