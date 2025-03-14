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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Долан: «Мы хотели выменять Винса Картера, но врачи сказали, что у него вот-вот порвется ахилл»

В 2004 году «Торонто» отправил форварда в «Нью-Джерси» в обмен на Алонзо Моурнинга, Аарона Уильямса, Эрика Уильямса и два пика первого раунда.

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