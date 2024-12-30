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RM потерял штаны, Джей-Хоуп загорел больше, чем нужно: BTS вспомнили, как удивились при знакомстве друг с другом

RM потерял штаны, Джей-Хоуп загорел больше, чем нужно: BTS вспомнили, как удивились при знакомстве друг с другом

“BTS” не могут представить и жизни друг без друга. Но как же они в свое время познакомились? Сразу ли у них произошел этот химический “коннект” или же парни долго присматривались друг другу, считая, что никогда не смогут найти общий язык с этими подозрительными людьми? Да, этой 7-ке удалось подружиться, но сложности действительно были.

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