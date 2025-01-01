Новогодний фейерверк в ОАЭ побил два мировых рекорда

REUTERS/Amr Alfiky Эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ установил два новых мировых рекорда Гиннесса во время новогоднего шоу дронов и фейерверка, сообщила 1 января пресс-служба департамента по развитию туризма эмирата (RAKTDA).