Новогодний фейерверк в ОАЭ побил два мировых рекорда

REUTERS/Amr Alfiky Эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ установил два новых мировых рекорда Гиннесса во время новогоднего шоу дронов и фейерверка, сообщила 1 января пресс-служба департамента по развитию туризма эмирата (RAKTDA).
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