Минсельхоз и IFAD планируют новую программу для микро- и мелких производителей 

Руководство Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности приняло сегодня миссию Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) по разработке стратегии страны до 2030 года во главе с Самиром Бежауи, страновым директором IFAD.
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