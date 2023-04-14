Детские рыцарские доспехи и оружие. Немного о воспитании будущего воина

Детские доспехи из Оружейной палаты Дрездена. Судя по размерам, левый доспех сделан на пятилетнего ребенка, а правый на ребенка 6–7 лет, не более.
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