Военное обозрение

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Детские рыцарские доспехи и оружие. Немного о воспитании будущего воина

Детские рыцарские доспехи и оружие. Немного о воспитании будущего воина

Детские доспехи из Оружейной палаты Дрездена. Судя по размерам, левый доспех сделан на пятилетнего ребенка, а правый на ребенка 6–7 лет, не более.

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