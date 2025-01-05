В Шаблыкино благоустроят центральную часть посёлка в рамках проекта «Тропой рубиновой лани»

В 2025 году центр посёлка Шаблыкино ждёт масштабное благоустройство. За 64,4 млн рублей там будет реализован проект «Тропа рубиновой лани», который стал одним из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.