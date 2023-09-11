Муж разглядывал карты Гугл и увидел собственную жену в объятиях другого: фото

Александр Колосов

Я тоже на картах гугла находил свою супругу. Она выходила из дверей своего офиса и спешила домой к нашей дочке. Показал фото супруге, мы оба посмеялись, отметили что она очень даже не дурно получилась. А позже, гугл заменил ту панораму новой, но уже без моей супруги. Стало немного обидно.