Мужчина выстраивал маршрут на работу по картам Google и наткнулся на снимок собственной жены. Случайная фотография стала причиной семейной драмы, ведь женщина находилась в объятиях другого.
Муж разглядывал карты Гугл и увидел собственную жену в объятиях другого: фото
Комментарии
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Александр Колосов
Я тоже на картах гугла находил свою супругу. Она выходила из дверей своего офиса и спешила домой к нашей дочке. Показал фото супруге, мы оба посмеялись, отметили что она очень даже не дурно получилась. А позже, гугл заменил ту панораму новой, но уже без моей супруги. Стало немного обидно.
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16 час.
ВераВерная
Владимир, да хоть к какому))) Вы часто в карты Гугла заглядываете, чтоб путь-дорогу спросить? Мы как-то жили без этих подсказок, и куда надо добирались, потому что своим умом жить привыкли.
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12 час.
Леонид Руси
Его счастье, что он ещё остальных 29 мужиков не нашёл...
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4 час.
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