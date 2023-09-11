TRENDYMEN

39 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Его счастье, что он ещё остальных 29 мужиков не нашёл...Муж разглядывал к...
  • Фаина Юсупова
    Вот не как не пойму,почему везде куда не плюнь везде журналисты.Ладно на праздниках или там где открывается школа,сад...Зона-51 в Киргизи...
  • ВераВерная
    Владимир, да хоть к какому))) Вы часто в карты Гугла заглядываете, чтоб путь-дорогу спросить? Мы как-то жили без этих...Муж разглядывал к...

Муж разглядывал карты Гугл и увидел собственную жену в объятиях другого: фото

Муж разглядывал карты Гугл и увидел собственную жену в объятиях другого: фото

Мужчина выстраивал маршрут на работу по картам Google и наткнулся на снимок собственной жены. Случайная фотография стала причиной семейной драмы, ведь женщина находилась в объятиях другого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Колосов
Я тоже на картах гугла находил свою супругу. Она выходила из дверей своего офиса и спешила домой к нашей дочке. Показал фото супруге, мы оба посмеялись, отметили что она очень даже не дурно получилась. А позже, гугл заменил ту панораму новой, но уже без моей супруги. Стало немного обидно.
Ответить
16 час.
ВераВерная
Владимир, да хоть к какому))) Вы часто в карты Гугла заглядываете, чтоб путь-дорогу спросить? Мы как-то жили без этих подсказок, и куда надо добирались, потому что своим умом жить привыкли.
Ответить
12 час.
Леонид Руси
Его счастье, что он ещё остальных 29 мужиков не нашёл...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх