Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 непонятных вещей с историей, которую пришлось разгадывать

На самом деле любой непонятный предмет может стать загадкой, если начать задавать вопросы: а что это? Откуда? Как это использовать и для чего? И на самом деле только тот, кто непосредственно знаком с этой вещью и использует ее, может дать точный ответ.

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