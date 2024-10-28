15 непонятных вещей с историей, которую пришлось разгадывать

На самом деле любой непонятный предмет может стать загадкой, если начать задавать вопросы: а что это? Откуда? Как это использовать и для чего? И на самом деле только тот, кто непосредственно знаком с этой вещью и использует ее, может дать точный ответ.
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