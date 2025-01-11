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  • наталья никифорова
    По всем крупным заводам и местам ввоза оружия надо долбить постоянно.Пальцы устроили "...
  • Фаина Юсупова
    Бейте ребята по всем местам ,а то дроны до сих пор летают,значит где-то идёт работа ,может заброшенных домах,в сараях.Пальцы устроили "...
  • Lora Некрасова
    В связи со всем этим безобразием в католичестве следовало бы называть Папу Римского уже не папой, а Римским Родителем...Папа Римский пост...

Мира не будет? Медведев неожиданно отреагировал на заявление Трампа

Мира не будет? Медведев неожиданно отреагировал на заявление Трампа

16,8 тыс прочтений 3 дня назад Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине «весьма сомнительны».

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