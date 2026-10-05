Командир Кот рассказал об уничтожении 10 робототехнических комплексов ВСУ

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили десять наземных робототехнических комплексов ВСУ в Сумской области.
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