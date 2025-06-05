Небензя прокомментировал голосование СБ ООН по проекту о прекращении огня в Газе

Итог голосования Совета Безопасности (СБ) ООН по проекту резолюции о немедленном прекращении огня на территории сектора Газа показал, кто действительно хочет мира, а кто продолжает вести геополитические игры.
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