Японские исследователи использовали ИИ для поиска лучших материалов батарей

Перспективный анодный материал для натрий-ионных аккумуляторов смогли выявить с помощью искусственного интеллекта (ИИ) исследователи Токийского университета науки, 5 ноября пишет британский журнал об электронике Electronics Weekly.
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