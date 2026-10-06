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ЭХО РАЙОНА

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На стройплощадке вестибюля станции метро «Рижская» идут монолитные работы

Второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии построят в футуристическом стиле. Он станет дополнением к уже работающему вестибюлю.

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