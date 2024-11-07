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    пока это планы их СМИ.Контуры мирного п...
  • Владимир Елкин
    Артему Жоге нужно подтягивать к себе поближе патриотов и опираться на них! Один в поле не воин!Операция Жоги в Е...
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Операция Жоги в Екатеринбурге: Спецназ приехал за либералом в УГГУ

Операция Жоги в Екатеринбурге: Спецназ приехал за либералом в УГГУ

Жога перенёс СВО на уральскую землю: Неприметный микроавтобус забрал преподавателя, не признававшего Крым Преподавателя, который открыто поддерживает киевский режим, задержали прямо в вузе при помощи спецназа.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Артём Жога - это НУЖНОЕ будущее для нашей России. Евг. Р-Р.
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15 час.
Николай Чернявский
ДАВНО  ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
Владимир Елкин
Артему Жоге нужно подтягивать к себе поближе патриотов и опираться на них! Один в поле не воин!
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11 час.

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