От викторин до тенниса: в учреждениях УФСИН проходит акция «Эстафета поколений»

«Эстафета поколений»: в учреждениях УФСИН по Тверской области укрепляют связь поколений. В учреждениях УФСИН России по Тверской области проходит акция «Эстафета поколений», объединяющая молодых и опытных сотрудников, а также пенсионеров и ветеранов уголовно‑исполнительной системы.
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