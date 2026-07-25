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От викторин до тенниса: в учреждениях УФСИН проходит акция «Эстафета поколений»

От викторин до тенниса: в учреждениях УФСИН проходит акция «Эстафета поколений»

«Эстафета поколений»: в учреждениях УФСИН по Тверской области укрепляют связь поколений. В учреждениях УФСИН России по Тверской области проходит акция «Эстафета поколений», объединяющая молодых и опытных сотрудников, а также пенсионеров и ветеранов уголовно‑исполнительной системы.

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