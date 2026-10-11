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Царьград

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Опасные иллюзии: Медведев призвал не радоваться словам Трампа о Зеленском

Опасные иллюзии: Медведев призвал не радоваться словам Трампа о Зеленском

Резкие выпады Вашингтона в адрес киевского руководства вызвали сдержанную реакцию в Москве.Дмитрий Медведев призвал отказаться от завышенных ожиданий относительно смены курса США, подчеркнув, что реальные задачи решаются исключительно на поле боя.

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