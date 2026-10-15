В Высшем земельном суде Гамбурга в среду началось рассмотрение дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» — крупнейшей диверсии на европейской инфраструктуре со времён Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Редактор The Worl...
- Редактор The Worl...
- Поляки на себе по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым