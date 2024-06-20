Багреева указала на сохранение в Москве рекордно низкого уровня безработицы

На 1 июня официальный уровень безработицы в Москве составил 0,26%. Заммэра столицы и руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что это на 0,04 процентных пункта меньше показателей в начале года.
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