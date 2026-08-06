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Царьград

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Минэнерго Украины: отключена электроэнергия в Сумской и Харьковской областях

Минэнерго Украины: отключена электроэнергия в Сумской и Харьковской областях

Повреждение энергетической инфраструктуры привело к отключению электроэнергии в ряде районов Сумской и Харьковской областей Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Минэнерго Украины.

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