Минэнерго Украины: отключена электроэнергия в Сумской и Харьковской областях

Повреждение энергетической инфраструктуры привело к отключению электроэнергии в ряде районов Сумской и Харьковской областей Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Минэнерго Украины.
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