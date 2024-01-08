Почему на крыше растут сосульки и как от них избавиться

Сосульки на крыше – не такая уж мелочь, как может показаться на первый взгляд. Романтически настроенного дачника они, возможно, порадуют природной гармонией, но ровно до тех пор, пока не вырастут до угрожающих размеров или не упадут прямо на отмостку рядом с домом.
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