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«Надежда есть»: омбудсмен Москалькова о возвращении Бута в РФ после освобождения Ярошенко

«Надежда есть»: омбудсмен Москалькова о возвращении Бута в РФ после освобождения Ярошенко

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после возвращения на родину летчика Константина Ярошенко появилась надежда на освобождение осужденного в США Виктора Бута.

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