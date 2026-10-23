В чатах продавцов один и тот же вопрос: товар месяцами числится «в пути» или в остатках, на складе его нет, поддержка не отвечает.
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