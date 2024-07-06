Греческая полиция запретила парад в Афинах в защиту семейных ценностей

Полиция Греции запретила проведение семейного парада Family pride в защиту традиционных семейных ценностей в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин в субботу, сославшись на «угрозу общественной безопасности».
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