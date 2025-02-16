🧑💼Если школьник хочет подрабатывать в свободное от учёбы время, ему важно знать свои права. С какого возраста и сколько часов в день несовершеннолетнему можно трудиться — рассказываем в карточках👆.
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🧑💼Если школьник хочет подрабатывать в свободное от учёбы время, ему важно знать свои права. С какого возраста и сколько часов в день несовершеннолетнему можно трудиться — рассказываем в карточках👆.