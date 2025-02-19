73-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в Тайшетском районе

ДТП случилось в поселке Новобирюсинский поздним вечером 18 февраля. Как рассказали в ГАИ, 49-летний водитель ВАЗ-2107 наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
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