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Антониу Кошта предложил ЕС усилить поддержку Украины вооружениями

Антониу Кошта предложил ЕС усилить поддержку Украины вооружениями

Глава ЕС Антониу Кошта намерен составить совместный список вооружений Европейского Союза для отправки Вооружённым силам Украины.

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