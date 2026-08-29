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ИА Регнум

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Путин заявил, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля

Путин заявил, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля

Президент России Владимир Путин поздравляя работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера отметил, что данная сфера является основой национальной экономики, а страна сохраняет ведущие позиции на мировом рынке, несмотря на сложный период.

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