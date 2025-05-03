Кокосовый торт-безе с ананасами

Очень нежный и вкусный торт-безе с ананасами и кокосовым заварным кремом для праздничного стола. Поскольку в процессе приготовления появилась маленькая неувязочка с кремом (читайте в рецепте), он получился немного не таким, как я его себе представляла, но на вкусе это никак не отразилось, да и внешний вид в итоге оказался неплох.