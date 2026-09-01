ВЭФ: Гориловский сообщил, что полимерные трубы служат 300 лет

На Восточном экономическом форуме председатель "Деловой России" Лев Гориловский рассказал, что срок службы полимерных труб превысит 300 лет.
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